Bundesliga: Harsche Kritik an Sané! "Auf einem Niveau hängen geblieben"

Der FC Bayern geht in Rotterdam unter - und ein niederländischer TV-Experte mit einem Münchner besonders hart ins Gericht.

Der FC Bayern geht in Rotterdam unter - und ein niederländischer TV-Experte mit einem Münchner besonders hart ins Gericht.

Der FC Bayern ging am Mittwochabend im Rotterdamer Regen einmal ordentlich baden. Trotz aller Offensivbemühungen gelang den Münchner in 90 Minuten nicht ein Tor.

Einer der glücklosen Angreifer: Leroy Sané. Der Nationalspieler hatte selbst eine ausgezeichnete Kopfballchance, mit der er am Pfosten scheiterte – sinnbildlich für die Leistungen des 29-Jährigen, wenn es nach TV-Experte Erik Meijer geht.

Der Niederländer kritisierte Sané in einem GMX-Interview harsch und stellte dessen generelle Leistungsentwicklung infrage: „Er hat vor einer Woche gegen die TSG Hoffenheim zwei Tore gemacht. Aber ich würde ihn gerne jede Woche in einer prominenteren Rolle sehen. Er ist jetzt 29 Jahre alt geworden. In dem Alter ist man kein Talent mehr.“