Bundesliga heute: Augsburg - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Augsburg empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr empfängt der FC Augsburg den 1. FC Heidenheim in der WWK-Arena. Diese Partie verspricht besondere Brisanz, da Heidenheim am 2. Spieltag dieser Saison mit einem beeindruckenden 4:0-Heimsieg gegen Augsburg seinen höchsten Bundesliga-Erfolg feierte.