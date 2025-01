Bundesliga heute: Bayern - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 12:35 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg. In der Allianz Arena haben die Bayern noch nie ein Heimspiel gegen die Wölfe verloren. Mit 25 Siegen und zwei Unentschieden aus 27 Partien ist diese Bilanz einzigartig in der Bundesliga-Geschichte. Die Münchner haben in dieser Saison bereits 42 Punkte aus 17 Spielen geholt, was sie zu einem der formstärksten Teams Europas macht. Besonders auffällig ist ihre Effizienz bei Standardsituationen, aus denen sie bereits 14 Tore erzielten – Ligabestwert zusammen mit Wolfsburg.

Leroy Sané hat in den letzten Wochen seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Mit vier Treffern in den letzten vier Bundesliga-Spielen zeigt er sich in Topform. Gegen Wolfsburg konnte er bisher jedoch nur einmal direkt treffen, was er heute ändern möchte. Ein weiterer Spieler, der gegen die Wölfe regelmäßig trifft, ist Jamal Musiala. Der junge Nationalspieler hat in jedem seiner letzten vier Bundesliga-Spiele gegen Wolfsburg getroffen und insgesamt sechs Tore gegen sie erzielt – mehr als gegen jeden anderen Verein.

VfL Wolfsburg: Auswärtsstark und offensiv gefährlich

Der VfL Wolfsburg reist mit einer starken Auswärtsbilanz nach München. Mit 16 Punkten aus den ersten acht Auswärtsspielen haben die Wölfe ihren Vereinsrekord eingestellt. Besonders bemerkenswert ist ihre Offensive, die in dieser Saison bereits 38 Tore erzielte – ein neuer Vereinsrekord für die Hinrunde. Wolfsburg übertrifft seinen Expected-Goals-Wert um 11,2 Tore, was sie zu einem der effizientesten Teams der Liga macht. Seit dem 10. Spieltag haben sie 18 Punkte geholt, nur Bayer Leverkusen und der FC Bayern waren in diesem Zeitraum erfolgreicher.

Historische Herausforderungen für Wolfsburg

Trotz ihrer starken Form steht Wolfsburg vor einer historischen Herausforderung. Seit der Saison 2014/15 konnten die Wölfe keines ihrer 19 Bundesliga-Duelle gegen den FC Bayern gewinnen. Besonders der erste Rückrunden-Spieltag erwies sich in der Vergangenheit als Stolperstein, denn Wolfsburg gewann nur einmal in den letzten neun Saisons zum Rückrundenauftakt. Die Bayern hingegen haben in den letzten drei Saisons am ersten Rückrunden-Spieltag nicht gewonnen, was ihnen zuletzt in den späten 1980er Jahren passierte. Heute könnte Wolfsburg die Chance nutzen, diese Serie zu durchbrechen und einen historischen Sieg in München zu feiern.

