Bundesliga heute: Bremen - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bremen - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Beide Teams müssen am 18. Spieltag auf wichtige Akteure verzichten. Werder Bremen wird ohne Senne Lynen auskommen müssen, der seine fünfte Gelbe Karte kassierte. In der laufenden Saison verlor Bremen das einzige Spiel ohne Lynen knapp mit 0:1 gegen den SC Freiburg. Der FC Augsburg muss auf Frank Onyeka verzichten, der ebenfalls gesperrt ist. Ohne Onyeka konnte Augsburg in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren und kassierte im Schnitt drei Gegentore pro Spiel. Diese Ausfälle könnten die taktischen Ansätze beider Trainer beeinflussen und die Mannschaften vor Herausforderungen stellen.

Starke Rückrundenbilanz von Werder Bremen

Werder Bremen startet mit einer beeindruckenden Serie in die Rückrunde der Bundesliga. In den letzten fünf Saisons gelang es dem SVW stets, den ersten Rückrundenspieltag siegreich zu gestalten – eine Serie, die in der Vereinsgeschichte einmalig ist. Zudem ist Bremen seit fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, eine Serie, die zuletzt in der Saison 2018/19 unter Florian Kohfeldt erreicht wurde. Allerdings konnte Werder in dieser Saison nur zwei der acht Heimspiele gewinnen, was zeigt, dass trotz der Unbesiegbarkeit noch Luft nach oben besteht.