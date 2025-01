Bundesliga heute: Hoffenheim - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie am heutigen Sonntag Eintracht Frankfurt in der PreZero Arena empfängt. Die letzten drei Bundesligaspiele gegen die Hessen gingen allesamt mit 1:3 verloren.

Insgesamt konnte Hoffenheim nur eines der letzten sechs Duelle für sich entscheiden, und das war ein 3:1-Heimsieg im Mai 2023. In den letzten acht Begegnungen zwischen beiden Teams fielen stets mindestens vier Tore, was auf ein torreiches Spiel hoffen lässt.

Hoffenheim - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

Eintracht Frankfurt reist mit einer beeindruckenden Serie von drei Siegen in den ersten drei Bundesligaspielen des Jahres 2025 nach Hoffenheim. Die Hessen haben mit 36 Punkten nach 18 Spielen ihre bis dato historisch beste Bundesligasaison hingelegt und dabei 42 Tore erzielt. Frankfurt hat in den letzten 17 Bundesligaspielen immer getroffen und feierte zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund.

Hoffenheims Heimschwäche gegen Frankfurts Auswärtsstärke

Hoffenheim hat die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga verloren und droht nun, erstmals seit 2023 drei Heimniederlagen in Folge zu kassieren. Zudem kassierte die TSG in den letzten 29 Heimspielen immer mindestens ein Gegentor, was die zweitlängste Serie der Ligageschichte darstellt. Auf der anderen Seite hat Eintracht Frankfurt bereits fünf Auswärtssiege in dieser Saison eingefahren, mehr als in der gesamten letzten Spielzeit.