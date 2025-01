Bundesliga heute: Hoffenheim - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 11.01.2025 • 12:10 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr empfängt die TSG Hoffenheim den VfL Wolfsburg in der PreZero Arena. Die beiden Teams treffen zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander, nachdem die Wölfe Anfang Dezember im DFB-Pokal-Achtelfinale mit einem klaren 3:0-Sieg triumphierten. In der Bundesliga jedoch hat Hoffenheim eine beeindruckende Bilanz gegen Wolfsburg vorzuweisen: Kein anderer Klub musste in Sinsheim so oft als Verlierer vom Platz gehen wie die Niedersachsen, zuletzt unterlagen sie dort im September 2023 mit 1:3. Die Kraichgauer hoffen, diese Serie fortzusetzen und den Negativtrend der letzten Wochen zu stoppen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Hoffenheims Neuzugang Gift Orban. Der nigerianische Stürmer, der in dieser Saison bereits zwei Tore in fünf Spielen für Olympique Lyon erzielte, könnte eine Schlüsselrolle im Angriff der TSG einnehmen. Sein letzter Einsatz datiert vom 7. November, als er noch für Lyon in der Europa League gegen Hoffenheim spielte. Die Fans hoffen, dass Orban nach seiner längeren Pause wieder zu seiner Form findet und der Offensive der TSG neuen Schwung verleiht. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Hoffenheim in den letzten sieben Pflichtspielen sieglos blieb, könnte Orban der entscheidende Faktor sein.

Wolfsburgs Stärken und Schwächen bei Standards

Der VfL Wolfsburg reist mit einer beeindruckenden Chancenverwertung von 23% an, die aktuell die beste der Bundesliga ist. Mit bereits 32 erzielten Toren in dieser Saison stehen die Wölfe offensiv stark da. Besonders bei Standardsituationen sind sie gefährlich, mit zwölf Treffern nach ruhenden Bällen teilen sie sich den Liga-Höchstwert mit dem FC Bayern. Allerdings zeigt sich hier auch eine Schwäche: Kein Team kassierte so viele Standard-Gegentore wie Wolfsburg. Diese Anfälligkeit könnte Hoffenheim nutzen, um die Defensive der Wölfe zu überwinden.

Flanken als Schlüssel zum Erfolg?

Ein weiterer interessanter Aspekt ist der unterschiedliche Umgang beider Teams mit Flanken. Hoffenheim führt die Liga mit 252 Flanken aus dem Spiel an, während Wolfsburg mit nur 136 die wenigsten Flanken schlägt. Die TSG erzielte bereits drei Tore nach Flanken, während Wolfsburg noch keines auf diese Weise erzielen konnte und zudem die meisten Gegentore nach Flanken kassierte. Diese Statistik könnte für Hoffenheim von Vorteil sein, wenn sie ihre Flankenstärke ausspielen und die Abwehr der Wölfe unter Druck setzen. Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl wird sicherlich darauf bedacht sein, diese Schwäche zu adressieren, um die Serie von zwei Niederlagen in Folge zu beenden.

