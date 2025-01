Bundesliga heute: Kiel - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund steht vor einem wichtigen Spiel: Der auf den achten Tabellenplatz abgestürzten BVB muss bei Holstein Kiel ran. Nach der Niederlage zum Auftakt ins Jahr gegen Bayer Leverkusen muss ein Sieg her.

Gegen den Meister musste Trainer Nuri Sahin etliche krankheitsbedingte Ausfälle verkraften. Am Tag vor dem Kiel-Spiel war nicht klar, wie sich die personelle Situation gestalten würde .

Kiel - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Bilanz spricht für den BVB

In den bisherigen Begegnungen im DFB-Pokal setzte sich Dortmund jeweils deutlich durch: 2011/12 mit einem 4:0-Auswärtssieg im Viertelfinale und 2020/21 mit einem 5:0-Heimerfolg im Halbfinale.

Doch die aktuelle Form der Dortmunder in der Bundesliga gibt Anlass zur Sorge. Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen und insgesamt 25 Punkten nach 16 Partien spielt der BVB seine schwächste Saison seit sieben Jahren.

Besonders auswärts tat sich die Mannschaft schwer, konnte jedoch im letzten Gastspiel vor der Winterpause mit einem 3:1-Sieg in Wolfsburg erstmals in dieser Saison dreifach punkten.

BVB trifft auf schlechteste Abwehr

Holstein Kiel hat in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Mit 41 Gegentoren stellen die Störche die schwächste Abwehr der Bundesliga und sind der erste Liga-Neuling seit den Stuttgarter Kickers 1988/89, der in den ersten 16 Spielen so viele Gegentore kassierte.