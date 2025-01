Bundesliga: Klopp enthüllt erstaunliche Lewandowski-Geschichte

Robert Lewandowski stürmte zwischen 2010 und 2014 für den BVB - und für Jürgen Klopp. Doch beinahe wäre es gar nicht so weit gekommen.

Robert Lewandowski stürmte zwischen 2010 und 2014 für den BVB - und für Jürgen Klopp. Doch beinahe wäre es gar nicht so weit gekommen.

Denn: Klopp wollte Lewandowski erst gar nicht! Bei der offiziellen Vorstellung Klopps als Global Heaf of Soccer von Red Bull am Dienstag im Hangar 7 in Salzburg offenbarte dieser die komplette Hintergrund-Story.