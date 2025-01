Klopp-Vorstellung bei Red Bull heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 14.01.2025 • 11:00 Uhr Am Dienstag ist es so weit: Jürgen Klopp wird als neuer „Head of Global Soccer“ offiziell bei Red Bull vorgestellt. In Salzburg erwartet den ehemaligen BVB-Trainer ein echtes Medienspektakel. Mit SPORT1 verpassen Sie nichts!

Im Oktober 2024 verkündete Red Bull, dass Jürgen Klopp „Head of Global Soccer“ des Getränkeunternehmens wird. Am 1. Januar begann der 57-Jährige seinen neuen Job, nun folgt die offizielle Vorstellung in Salzburg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Dienstag (ab 14 Uhr, live im Ticker bei SPORT1) stellt sich Klopp im Hangar 7 in Salzburg den Fragen von bis zu 200 Journalisten, auch Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wird vor Ort sein.

In seiner neuen Rolle ist Klopp für die Vereine in Leipzig, Salzburg, New York, Brasilien und Japan verantwortlich. Außerdem besitzt Red Bull Anteile am Paris FC, dem FC Turin und fungiert als Trikotsponsor bei Leeds United.

So können Sie die Vorstellung von Jürgen Klopp bei Red Bull heute live verfolgen:

TV: -

Stream: mdr.de, ntv.de, skypsport.de, Red Bull TV

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

{ "placeholderType": "MREC" }

Spontaner Besuch am Wochenende

Schon am Samstag ließ sich der ehemalige BVB- und Liverpool-Coach in der Red Bull Arena Leipzig sehen. Den 4:2-Erfolg gegen Werder Bremen verfolgte Klopp neben Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer und dem technischen Direktor Mario Gomez auf der VIP-Tribüne.

Spontan habe er sich dazu entschieden, hieß es im Nachgang. Auch die Spieler sollen erst nach Abpfiff vom prominenten Besuch erfahren haben. „Ich glaube, er hat ein tolles Spiel gesehen“, bemerkte Nationalspieler David Raum. „Ich freue mich, dass er hier ist. Wie sein Einfluss sich entfalten wird, werden wir sehen.“

Auch Trainer Marco Rose freut sich auf die Zusammenarbeit mit Klopp. „Er kann uns mit seinen Erfahrungswerten viel Input geben. Ich glaube, dass wir da sehr viel Mehrwert generieren“, schwärmte der 48-Jährige, der einst als Spieler und Kapitän von Mainz 05 unter „Kloppo“ auflief.

Trotzdem sei es ihm „wichtig“, ergänzte der Coach, „dass wir an unseren Standorten unsere tägliche Arbeit machen können, ohne, dass wir ständig gucken: Was macht Jürgen Klopp? Greift er ein, was passiert dann und wen holt er? Ich glaube, so versteht er seine Rolle auch nicht.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Besuch von Klopp am Cottaweg

Erste Gespräche zwischen beiden gab es bereits am Montag in Leipzig. Wie die Bild berichtet, besuchte der 57-Jährige die Zentrale von Bundesligist RB Leipzig, dem wohl wichtigsten Steckenpferd des Red-Bull Konzerns. Dort sah sich Klopp das Leistungszentrum und die Baustelle der neuen RB-Geschäftsstelle an, um einen ersten Eindruck zu gewinnen.