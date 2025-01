Bundesliga LIVE: Freiburg - Bayern im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.01.2025 • 13:30 Uhr Sport-Club Freiburg empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern ist mit einer empfindlichen Niederlage im Gepäck zum Gastspiel beim SC Freiburg angereist.

Das 0:3 bei Feyenoord Rotterdam in der Champions League dürfte noch in den Knochen stecken, im Breisgau soll Wiedergutmachung her.

Freiburg - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Statistik spricht vor dem Duell eine klare Sprache: Der FC Bayern reist mit einer beeindruckenden Serie nach Freiburg. Seit Mai 2015 haben die Bayern in der Bundesliga nicht mehr gegen den SC Freiburg verloren.

In den letzten 17 Aufeinandertreffen verbuchte der Rekordmeister 13 Siege und vier Unentschieden. Die einzige Niederlage gegen die Breisgauer in diesem Zeitraum ereignete sich im DFB-Pokal-Viertelfinale im April 2023, als Freiburg überraschend mit 2:1 in der Allianz Arena gewann.

Diese Statistik unterstreicht die Dominanz der Bayern, die aktuell nur gegen den VfL Wolfsburg eine noch längere ungeschlagene Serie vorweisen können.

Freiburgs Heimstärke als Hoffnungsschimmer Trotz der jüngsten Niederlagenserie unter Trainer Julian Schuster, bei der der SC Freiburg erstmals zwei Bundesliga-Spiele in Folge verlor, bleibt die Heimstärke der Breisgauer ein Hoffnungsschimmer.

Mit einem Schnitt von 2.4 Punkten pro Heimspiel in dieser Saison sind sie nur knapp hinter den Bayern, die auswärts im Schnitt 2.8 Punkte holen.

Freiburg konnte zuletzt drei Heimspiele in Folge gewinnen und hat bereits mehr Heimsiege eingefahren als in der gesamten Vorsaison. Diese Bilanz könnte den Freiburgern das nötige Selbstvertrauen geben, um den Bayern Paroli zu bieten. Defensive Schwächen und taktische Herausforderungen Ein Bereich, in dem der SC Freiburg in dieser Saison Probleme hatte, ist die Defensive. Mit 34 Gegentoren nach 18 Spielen haben die Breisgauer so viele Treffer kassiert wie seit 13 Jahren nicht mehr zu diesem Zeitpunkt.

Besonders in der Schlussviertelstunde zeigt sich die Anfälligkeit, da Freiburg in diesem Zeitraum ligaweit die meisten Gegentore hinnehmen musste. Im Gegensatz dazu sind die Bayern in den letzten 15 Minuten besonders gefährlich, was ihnen bereits zwölf Tore einbrachte.

Es wird spannend zu sehen sein, wie Trainer Schuster seine Mannschaft auf diese Herausforderung einstellt.

Wird Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.