Bundesliga: Matthäus überrascht mit BVB-Fazit

SPORT1 02.01.2025 • 07:07 Uhr Lothar Matthäus findet für Borussia Dortmund warme Worte - und setzt eine kleine Spitze gegen den FC Bayern.

Lothar Matthäus hat sich lobend zu Borussia Dortmund geäußert - ungeachtet der immer wieder fehlenden Konstanz der Westfalen und des so bitter verlorenen Endspiels in der Champions League in der Vorsaison.

„Sicherlich gehört Borussia Dortmund nicht immer zu den heißesten Kandidaten, wenn es um die Teilnahme an einem Champions-League-Finale geht. Doch die Schwarz-Gelben hatten das Endspiel verdientermaßen erreicht. Und dort haben sie vor allem in der ersten Halbzeit ein überragendes Endspiel (0:2, Anm. d. Red.) bestritten und hätten die Führung gegen Real Madrid verdient gehabt“, urteilte Matthäus in seiner Sky-Kolumne in einem persönlichen Jahresrückblick.

Matthäus: Es gibt nicht nur den FC Bayern

„Der Weg nach Wembley war keineswegs einfach mit Atlético Madrid und Paris Saint-Germain“, fügte Matthäus an. Doch die Dortmunder hätten dies „bravourös gemeistert, vor allem in den Heimspielen“ und demnach „verdient“ das Endspiel erreicht. Der 63-Jährige sprach sogar davon, der BVB habe als Underdog in der Königsklasse „ein Ausrufezeichen gesetzt“.

Dabei konnte sich Matthäus auch eine kleine Spitze in Richtung seines ehemaligen Klubs nicht verkneifen: „Auf internationaler Ebene gibt es aus Deutschland nicht nur den FC Bayern. Dortmund ist dort hingekommen, wo die Münchner gerne hingekommen wären.“

