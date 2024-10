Champions League: Drama gegen Real! BVB verpasst historischen Coup

Borussia Dortmund schnuppert beim Champions-League-Sieger Real Madrid an der Sensation. Doch die Königlichen beweisen Comeback-Qualitäten. Am Ende wird es ganz bitter für Dortmund.

Mit einem Doppelschlag schockten die Dortmunder die Königlichen im ersten Durchgang: Donyell Malen (30.) und Bynoe Gittens (34.) sorgten für die BVB-Führung. Doch Real Madrid schlug ebenfalls binnen weniger Minuten durch Antonio Rüdiger (60.) und Vinícius Júnior (63.) zurück. In der Schlussphase drehten die Gastgeber durch Lucas Vázquez (83.) die Partie komplett. Vinícius (86.) machte mit seinem zweiten Tor nach einem 70-Meter-Sprint den Deckel drauf - und in der Nachspielzeit sogar seinen Dreierpack perfekt (90.+3).

„Wir sind sehr gut reingekommen. Wir hatten Kontrolle, haben gute Pässe gespielt, gute Chancen kreiert“, sagte Felix Nmecha bei Amazon Prime. „In der zweiten Hälfte haben wir nicht das gleiche Gesicht gezeigt. Wir haben aufgehört, so weiterzuspielen und Ballbesitz zu haben. Dann kriegen die Chancen. Wir wissen, wie Real zuhause ist. Die machen alles rein. Am Ende ist es dann so ein Spiel.“