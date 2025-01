Bundesliga: Musiala-Ausfall? Freund gibt Update

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern krankheitsbedingt im Testspiel bei RB Salzburg. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zeigt sich bezüglich eines Einsatzes am Wochenende in der Bundesliga optimistisch.

Der FC Bayern München beim Testspiel in Salzburg krankheitsbedingt auf Jamal Musiala verzichten. Droht dem deutschen Rekordmeister sogar am Wochenende in Mönchengladbach ein Ausfall des Offensivstars?