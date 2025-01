Bundesliga: Salzburg vs. FC Bayern LIVE im TV, Stream und Ticker

Der FC Bayern bestreitet am Montag sein einziges Testspiel in der Winterpause. Gegner ist mit RB Salzburg ein alter Bekannter. SPORT1 gibt alle Infos.

Mit einem 5:1 gegen RB Leipzig beendete der FC Bayern das Jahr 2024. Zum Auftakt 2025 geht es am Montag nach Österreich, wo Bayern auf RB Salzburg trifft. Anstoß in der Red Bull Arena ist um 18 Uhr. Zuletzt hatten sich die Münchner und die Mozartstädter in der Champions League getroffen - 2022 im Achtelfinale, als der FCB nach einem 1:1 in Salzburg im Rückspiel mit 7:1 gewann.