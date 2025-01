Bundesliga: Nächster Verletzungsschock bei Bayern

Nach einem Zweikampf mit Nicolas Höfler in der 39. Minute fasste sich der 29-Jährige umgehend an den linken hinteren Oberschenkel und deutete Schmerzen an. Kurz nach der Untersuchung durch den Teamarzt auf dem Feld stand schnell fest: Goretzka muss runter.

Bundesliga: Stanisic feiert Comeback

Für ihm kam Josip Stanisic ins Spiel, der zuletzt am 16. August ein Pflichtspiel für die Münchner absolvierte und in der Folge aufgrund eines Außenbandrisses im rechten Knie ausfiel.

Der Kroate kommt somit nach seiner Leihe in der vergangenen Saison zu Bayer Leverkusen in dieser Saison erstmals für die Bayern in der Bundesliga zum Einsatz. Bisher hatte der variable Verteidiger nur in der ersten Pokal-Runde in Ulm gespielt.