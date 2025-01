Bundesliga: Bayern-Zittersieg bei Doppel-Comeback

Der FC Bayern holt beim SC Freiburg den fünften Bundesliga-Sieg in Serie. Zwei Leistungsträger feiern ihr Comeback.

Zittersieg für den FC Bayern : Beim Bundesliga -Gastspiel in Freiburg setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 2:1 (1:0) durch und zeigte eine ordentliche Reaktion nach der ernüchternden Champions-League-Pleite in Rotterdam .

Harry Kane brachte die Bayern in der 15. Minute nach Vorlage von Eric Dier in Führung. Freiburgs Keeper Noah Atubolu machte bei dem Gegentreffer keine sonderlich gute Figur.

Kim trifft - Atubolu beschwert sich

Matthias Ginter erzielte - ebenfalls nach einer Ecke - den 1:2-Anschlusstreffer (68.). Ginter konnte Kim enteilen und köpfte sich an die eigene Schulter, wovon der Ball ins linke Toreck prallte. Manuel Neuer war machtlos.

Goretzka verletzt raus - Doppel-Comeback beim FCB

Für Goretzka kam Josip Stanisic ihn die Partie, es waren die ersten Spielminuten in der Bundesliga für Stanisic seit seiner Rückkehr zum FC Bayern. Der kroatische Nationalspieler war aufgrund eines Außenbandrisses monatelang ausgefallen.

Auch Joao Plahinha feierte nach einem Muskelbündelriss an den Adduktoren sein Comeback. Er wurde in der Schlussphase (83.) für Raphael Guerreiro eingewechselt.

In der Tabelle thronen die Bayern nach dem fünften Bundesliga-Sieg in Serie mit 48 Punkten weiter an der Spitze. Der SC Freiburg rangiert mit 27 Punkten auf Rang neun und droht allmählich den Anschluss zu den internationalen Plätzen zu verlieren.