Bundesliga: Sahin raus? BVB-Boss bezieht Stellung

BVB-Boss: „Peinlich und unwürdig“

Rückendeckung erhielt Sahin auch aus der Mannschaft. „Es liegt nicht am Trainer, wir Spieler sind dafür verantwortlich“, erklärte Kapitän Emre Can. Sahin und Co. hätten immer einen Matchplan, aber „wir kriegen es nicht hin. Wir können so nicht Fußball spielen“, sagte er: „Das hat was mit Ehre zu tun. Bei allem Respekt vor Kiel.“