Peinliche BVB-Halbzeit: "Wenn ein Windstoß kommt,fallen sie auseinander“

Borussia Dortmund enttäuscht bei Holstein Kiel in der ersten Halbzeit auf ganzer Linie. Sky-Experte Didi Hamann zeigt sich vom Auftritt geschockt und schießt scharf.

Borussia Dortmund enttäuscht bei Holstein Kiel in der ersten Halbzeit auf ganzer Linie. Sky-Experte Didi Hamann zeigt sich vom Auftritt geschockt und schießt scharf.

Was für eine katastrophale erste Halbzeit von Borussia Dortmund beim Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Holstein Kiel! Der BVB lag beim Aufsteiger nach einem Kieler Doppelschlag und einem Tor in der Nachspielzeit mit 0:3 (!) zurück.