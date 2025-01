Kovac hat wohl lukrative Klausel im BVB-Vertrag

Niko Kovac bekommt bei Borussia Dortmund offenbar mehr Gehalt als sein Vorgänger Nuri Sahin. Außerdem hat er wohl eine lukrative Klausel in seinem Vertrag.

Auf Kovac warten große Aufgaben. Der ehemalige Trainer des FC Bayern muss den BVB stabilisieren und möglichst in die Top vier der Bundesliga führen.

Kovac besitzt beim BVB offenbar lukrative Klausel

Per Klausel ließ er sich dem Bericht zufolge einen Bonus in Höhe von 750.000 Euro zusichern, wenn er Dortmund in die Königsklasse führt.