BVB vermeldet Kovac-Deal - und gibt Trainerteam bekannt!

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Trainer Niko Kovac nun auch offiziell verkündet. Nachdem die Bosse um Geschäftsführer Lars Ricken die Entscheidung schon am Mittwochabend angekündigt hatten , folgte am Donnerstag auch die entsprechende Pressemitteilung.

Kovac: So liefen die Gespräche mit dem BVB

Alle Verantwortlichen des BVB hätten ihm „in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir in Zukunft gemeinsam viel erreichen können.“

In erster Linie gehe es nun darum, „den absoluten Willen, ein großes Herz und die Bereitschaft für harte Arbeit mitzubringen, um Borussia Dortmund in der Bundesliga, der Champions League und im Sommer bei der Klub-WM bestmöglich zu vertreten. Wir gehen diese Herausforderung entschlossen und fokussiert an.“

Kovac wird das BVB-Team erst am Sonntag übernehmen, zuvor steht im Spiel am Samstag gegen Heidenheim noch einmal Interimscoach Mike Tullberg an der Seitenlinie.