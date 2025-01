BVB - Bayer: Anpfiff verschoben!

Neben vielen Fans war auch der BVB-Teambus betroffen und kam zu spät ins Stadion, so dass sich die geplanten Abläufe verzögerten. "Wir hatten so viel Verkehr. Das habe ich noch nicht erlebt. Leider hat uns die Polizei nicht dabei geholfen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN. Ähnlich äußerte sich Boss Lars Ricken bei Sat 1.

BVB - Leverkusen: Dortmund mit Not-Elf

Dortmund geht mit großer Personalnot in die Bundesliga-Fortsetzung gegen Meister Bayer Leverkusen am Abend (im TV übertragen bei Sat.1 und DAZN). Trainer Nuri Sahin muss wie befürchtet auf die erkrankten Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini und Alexander Meyer verzichten. Pascal Groß ist gesperrt, Niklas Süle verletzt. Marcel Sabitzer sitzt auf der Bank.