BVB-Legende weint um verstorbenes Klub-Idol: "Nicht zu ersetzen"

„Legenden sterben nie“

„Lieber Teddy“, sagte Dickel am Ende einer längeren Würdigung schluchzend am Stadionmikrofon, „wir danken dir für alles, was du für uns warst. Mögest du nun in Frieden ruhen.“ De Beer sei menschlich „nicht zu ersetzen“, weder für dessen Familie noch für den Klub, so Dickel.