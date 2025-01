BVB: Matthäus attackiert Sahin! "Nicht das gemacht, was ich von einem Trainer erwarte“

Borussia Dortmund schlittert immer tiefer in die Krise. Kritik kommt deswegen von allen Seiten. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus knöpft sich nun auch Trainer Nuri Sahin vor.

Drei Spiele, drei Niederlagen: Schlechter hätte das neue Jahr für Borussia Dortmund gar nicht beginnen können. In der Bundesliga sind die Schwarzgelben mittlerweile auf den zehnten Platz abgerutscht. Die Krise des BVB wird immer größer - und die Kritik immer lauter. Auch an Trainer Nuri Sahin, der von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sein Fett wegbekommt.

„Nuri hat von Anfang an nicht das gemacht, was ich von einem Trainer erwarte“, sagte Matthäus bei Sky90 : „Dass er sagt, ich komme als neuer Trainer, habe neue Spieler und versuche erst mal, die ersten 13-14 Spieler zu finden. Sondern er wollte alle mitnehmen und das ist ihm bis heute nicht gelungen.“ Sahin habe es zudem versäumt, seiner Mannschaft eine klare Struktur zu geben und Leader aufzubauen.

BVB? „Keiner da, der die Mannschaft führt“

Laut dem 63-Jährigen gebe es „keine Hierarchie“ innerhalb des Teams. „Es ist keiner da, der die Mannschaft führt, wie ein Kimmich in München oder ein Xhaka in Leverkusen. Sahin hat nicht die Mannschaft gefunden, die die DNA hat, die wir von Borussia Dortmund kennen“, so Matthäus weiter. Die Dortmunder hätten zwar gut eingekauft, doch die Spieler seien letztlich nicht besser, sondern schlechter geworden.