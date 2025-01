BVB-Schmach: "Das hat auch was mit Ehre zu tun"

Can stellt sich deutlich hinter Trainer Sahin

Zweifel an Cheftrainer Nuri Sahin hat Can trotzdem nicht: „Ich möchte ganz klar betonen: Es liegt definitiv nicht am Trainer. Es immer zu einfach zu sagen, wenn es nicht läuft, es liegt am Trainer. So ist es nicht. Es liegt an uns Spielern auf dem Feld. Auch ich selbst ganz vorne muss da kritisch sein. Das geht so nicht. So können wir nicht spielen. Das müssen wir schleunigst ändern.“