BVB-Stars senden Botschaft an Sahin: Das sagt Emre Can

Wenige Stunden nach dem Trainer-Aus von Nuri Sahin hat sich mit Emre Can der erste Spieler von Borussia Dortmund in den sozialen Netzwerken geäußert.

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can hat in den sozialen Netzwerken auf das Trainer-Aus von Nuri Sahin reagiert. „Danke für alles, Trainer! Ich wünsche dir nur das Beste für die Zukunft“, schrieb der 31-Jährige in einer Story auf Instagram.