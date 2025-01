Sahin beim BVB gefeuert!

Sahin sei nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der UEFA Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt worden.

BVB: Sahin nach nur sieben Monaten weg

Damit endet die Amtszeit des 36-Jährigen beim schwer kriselnden Bundesligisten nach vier Niederlagen in Serie und insgesamt nur sieben Monaten.

„Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute“, sagt Sahin im Statement des Klubs.

„Nach vier Niederlagen in Serie, bedingt durch lediglich einen Sieg aus den vergangenen neun Spielen und als aktueller Tabellenzehnter der Bundesliga haben wir aber leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können.“

Ricken betonte: „Diese Entscheidung tut mir auch persönlich weh, aber sie war nach dem Spiel in Bologna nicht mehr vermeidbar.“

„Darüber, wer am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen den SV Werder Bremen auf der Trainerbank sitzen wird, wird Borussia Dortmund zeitnah informieren“, teilte der Klub am Dienstag lediglich mit.