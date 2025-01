Wende! BVB-Trainer bleibt nun doch

Es sah lange so aus, als wenn der BVB seinen erfolgreichen Jugendtrainer verlieren könnte . Der norwegische Erstligist Brann Bergen wollte Tullberg als neuen Cheftrainer nach Norwegen locken.

Nun doch die Wende. Der 39-Jährige hat dem interessierten norwegischen Fußball-Erstligisten Brann Bergen eine Absage erteilt. „Ich bleibe in Dortmund“, sagte Tullberg dem dänischen Tipsbladet .

Tullberg war schon für Verhandlungen in Bergen

Tullberg hatte zuletzt mit Bergen verhandelt und war am Wochenende auch vor Ort gesichtet worden. Dort soll ihm vom Vize-Meister ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegt worden sein.

Der Däne hat den BVB-Nachwuchs 2022 zur deutschen Meisterschaft geführt, in allen vier Saisons seiner U19-Amtszeit wurde er Meister in der A-Junioren-Bundesliga West. Er arbeitete unter anderem mit Youssoufa Moukoko oder Jamie Gittens, die in den Profikader aufstiegen.