BVB-Wirbel um Can: Das sagt Schlotterbeck

Nach der Niederlage von Borussia Dortmund in Frankfurt kam es zu einer brisanten Szene: BVB-Kapitän Emre Can zerrte seine Mitspieler vom Fanblock weg und diskutierte anschließend mit Nico Schlotterbeck . Nun äußerte sich Schlotterbeck zu dem Vorfall und fand dabei beschwichtigende Worte.

„Das in Frankfurt wird zu heiß gekocht, das war eigentlich gar nichts“, erklärte der Abwehrspieler auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bologna . „Emre hat nur gesagt, dass wir kurz zu den Fans gehen und dann sind wir gegangen.“

Schlotterbeck betonte zudem: „Ich habe mich null gestritten mit Emre Can. Das ist mein Kapitän, das passt alles.“

BVB-Krise: „Keine leichte Phase für die Mannschaft“

Die 0:2-Niederlage in Frankfurt am Freitag war bereits die dritte Pleite in Serie für den BVB. Auf dem Weg zum Gästeblock schlugen den Spielern lautstarke Pfiffe entgegen.