Der "neue" Xavi: Leipzigs Spielmacher glänzt beim Comeback

Xavi für RB Leipzig quasi nicht zu ersetzen

In der Reha in Los Angeles habe er viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Was kann ich besser machen? Wie kann ich dem Team besser helfen? Gedanken wie diese trieben ihn an. „Ich habe jeden Tag darüber nachgedacht, wie ich noch stärker zurückkommen kann“, sagte Xavi Simons, „ich weiß, was ich für den Fußball tue. Das ist mein Leben. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht daran denke.“