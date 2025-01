Die ersehnte Rückkehr des Leipziger Zauberfußes

Xavi Simons hat beim ersten Testspiel-Einsatz nach seiner Verletzung gleich gewirbelt. RB Leipzig setzt für die zweite Saisonhälfte große Hoffnungen in den Niederländer.

Xavi Simons hat beim ersten Testspiel-Einsatz nach seiner Verletzung gleich gewirbelt. RB Leipzig setzt für die zweite Saisonhälfte große Hoffnungen in den Niederländer.

Hoffnungsträger Xavi Simons zieht in den Strafraum und jagt den Ball gekonnt ins lange Eck, Xavi Simons umkurvt geschickt den Torwart und schiebt ein: Schon bei seinem ersten Auftritt nach der Verletzungspause wirbelte der junge Niederländer wieder und zeigte mit einem Doppelpack, was RB Leipzig 75 Tage lang so schmerzlich vermisst hatte.