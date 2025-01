Die BVB-Hängepartie um Kehl weckt einen Verdacht

Die Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl wird beim BVB zur Hängepartie. Es scheint so, als gäbe es Vorbehalte gegenüber des Dortmunder Sportdirektors.

Darüber diskutieren SPORT1 -Reporter Manfred Sedlbauer und BVB-Reporter Oliver Müller in einer neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „Die Dortmund-Woche“ .

Kehl-Verlängerung wird zur Hängepartie

„Man muss grundlegende Zweifel an der personellen Planung äußern“, kritisiert BVB-Reporter Oliver Müller die Hängepartie um Kehl. Müller sieht den Sportdirektor dabei als Leidtragenden: „Im Frühsommer musste Kehl bereits die Pille schlucken, dass ihm Ricken als Geschäftsführer vor die Nase gesetzt worden ist. Dass nun erneut nichts passiert, erschließt sich mir nicht.“

Kehl-Verlängerung? „Es gibt keinen Weg zurück“

Diese Hängepartie wird zur Belastung

„Kehl trifft schon jetzt Entscheidungen, die die Zukunft des Vereins beeinflussen. Und das, obwohl er selbst noch gar nicht weiß, wie diese für ihn aussehen wird“, merkt Müller an. Um den Sportdirektor in seiner Position zu stärken, wäre nach Müllers Ansicht eine Verlängerung des Arbeitspapiers zwingend erforderlich.

Kehl-Zukunft? Hängepartie weckt Verdacht

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke betonte bereits Ende November bei Sky, dass er sich aus dieser Entscheidung raushalten werde: „Jetzt liegt es an Sebastian und Lars einen Weg zu finden. Das müsste klappen. Wenn es nicht klappt, dann ist es schade. Aber ich werde mich nicht einmischen.“ Es gehe dabei weniger um finanzielle, sondern um strategische Themen.

Und dennoch: „Dass sich der Prozess so lange zieht, verwundert. Die beiden sprechen ja auch unter der Saison ständig miteinander. So weit kann man da doch gar nicht mit seinen Sichtweisen auseinanderliegen. Für mich wirkt es so, als steckt mehr dahinter als Uneinigkeiten über die strategische Ausrichtung“, meint Sedlbauer. Hat Ricken vielleicht doch Zweifel?