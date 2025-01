Transfer naht: BVB-Star erzielt Einigung

Die Zeichen zwischen Donyell Malen und Borussia Dortmund stehen auf Abschied. Der Niederländer hat sich nun mit Aston Villa auf einen Vertrag geeinigt, der Deal hängt an den Ablöseforderungen des BVB.

Donyell Malen steht kurz vor einem Wechsel von Borussia Dortmund in die Premier League . Nach SPORT1 -Informationen hat der Niederländer eine persönliche Einigung mit Aston Villa erzielt, um noch in diesem Winter nach England wechseln zu können.

Malen beim BVB schon länger Verkaufskandidat

In der laufenden Saison kommt Malen auf 20 Spiele, fünf Tore und nur einen Assist. Unter Coach Nuri Sahin ist der 25-Jährige nicht immer gesetzt, stand in 15 Bundesligaspielen nur sechs Mal in der Startelf.