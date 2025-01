Dortmunds Interimslösung trifft persönliche Maßnahme

So soll Tullberg sogar schon bei der Besichtigung des Stadions in Bergen beobachtet worden sein, auch von einem „unterschriftsreifen Vertrag“ war die Rede. Doch der 39-Jährige erteilte den Norwegern dann doch eine überraschende Absage. „Ich bleibe in Dortmund“, sagte Tullberg dem dänischen Tipsbladet . Über die Gründe der Absage gibt es unterschiedliche Angaben.

Tullberg zieht sich ins Hotel zurück

Nach der Norwegen-Wende kann der erfolgreiche Jugendtrainer nun in Deutschland auf der ganz großen Bühne sein Können unter Beweis stellen - allerdings nur als Übergangslösung für das Spiel gegen Werder Bremen am Samstag, das ist nach SPORT1 -Informationen so gut wie sicher.

Tullberg gilt als impulsiv

In allen vier Saisons seiner U19-Amtszeit wurde Tullberg Meister in der A-Junioren-Bundesliga West. In der Gruppe C der aktuellen Spielzeit der U19-Liga ist Dortmund aktuell Erster, in der Youth League steht am 12. Februar das Sechzehntelfinale bei Real Madrid an.