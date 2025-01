Dramatisches Debüt für Tullberg

Auch unter Interimstrainer Mike Tullberg kehrt Borussia Dortmund nicht in die Erfolgsspur zurück. Nach zuvor vier Pflichtspielpleiten im neuen Jahr musste sich der BVB gegen Weder Bremen trotz einer 2:0-Führung und nach langer Unterzahl mit einem 2:2-Remis zufriedengeben.

Nachdem Nico Schlotterbeck in der 21. Minute aufgrund einer Notbremse des Feldes verwiesen worden war, schien sich die BVB-Misere nahtlos fortzusetzen, doch sieben Minuten später gelang Serhou Guirassy per Kopf der Führungstreffer für die Hausherren. Sechs Minuten nach der Pause erhöhten die Dortmunder. Nach einem Freistoß setzte Guirassy zur Direktabnahme an, die von Marco Friedl ins eigene Tor abgefälscht wurde.