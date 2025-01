Tel? "Aus Spielersicht muss man das ganz klar forcieren"

Die Einsatzzeiten von Mathys Tel beim FC Bayern waren zuletzt überschaubar, in den vergangenen drei Partien kam der Franzose gar nicht zum Einsatz. TV-Experte Patrick Helmes hat dem 19-Jährigen mit Blick auf die unbefriedigende Situation einen Wechsel nahegelegt.

BVB oder Frankfurt als Optionen für Tel?

Eine Flügelzange mit Tel und Jamie Gittens sei laut Helmes „schon nicht so schlecht“. Tel kann neben den Flügelpositionen vor allem auch im Sturmzentrum agieren.

Anhaltende Gerüchte um Bayern-Youngster Tel

Tel, dessen Vertrag beim Rekordmeister noch bis 2029 läuft, will allerdings weiter um seinen Platz beim FC Bayern kämpfen. „Er sagt, er möchte sich hier durchbeißen, er möchte Leistung bringen“, erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl kürzlich.

Die Bayern hatten den französischen Juniorennationalspieler 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet. Seither kommt der Youngster auf 23 Scorerpunkte in 82 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. In der laufenden Saison ist Tel in seinen bisherigen 13 Pflichtspieleinsätzen allerdings torlos geblieben.