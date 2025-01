Fast 90 Prozent! SPORT1-User mit hartem Sahin-Urteil

Nuri Sahin wird als Trainer von Borussia Dortmund freigestellt. Nach der Niederlage in Bologna muss er gehen – zu Recht, wie die Mehrheit der SPORT1-User findet.

Nuri Sahin wird als Trainer von Borussia Dortmund freigestellt. Nach der Niederlage in Bologna muss er gehen – zu Recht, wie die Mehrheit der SPORT1-User findet.

Nach der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Bologna zog Borussia Dortmund die Reißleine – und entließ Trainer Nuri Sahin . Aus Sicht der SPORT1 -User der logische und konsequente Schritt.

87 Prozent von knapp 5000 Personen sahen die Entscheidung als richtig an, fanden das Aus des 36-Jährigen unumgänglich. Er sei „von Beginn an überfordert und eine Fehlbesetzung“ gewesen, schrieb ein User in den sozialen Medien.