FC Bayern: Bewegung bei Sané-Gesprächen

Leroy Sané kämpft um seine Zukunft beim FC Bayern. Nach SPORT1-Informationen sind beide Parteien in ständigem Austausch. Intensive Gespräche sollen schon im Januar stattfinden.

Kommt bald Bewegung in die Zukunftsfrage von Bayern-Star Leroy Sané? Nach SPORT1-Informationen befindet sich der 28-Jährige in ständigem Austausch mit dem Verein, kämpft um eine Zukunft in München.