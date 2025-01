FC Bayern: Eberl reagiert auf neuen Davies-Wirbel

„Grundsätzlich ist Geduld keine Qualität von mir. Das sage ich ganz ehrlich: Ich bin ungeduldig. Wenn ich was erreichen will, will ich es erreichen“, betonte der Sportvorstand auf der Bayern-PK vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER). Aber er bekräftigte auch: „Mein Geduldsfaden ist noch sehr, sehr stark, obwohl es nicht meine Stärke ist.“