FC Bayern: Davies-Berater lässt Worten Taten folgen

Einem Bericht der Bild zufolge, den auch SPORT1 bestätigen kann, wird Davies-Berater Nick Huoseh am Freitag aus der bayrischen Landeshauptstadt abreisen - stand jetzt ohne eine Einigung. Entgegen aller Hoffnungen sind die Verhandlungen ohne Ergebnis geblieben .

Vertragspoker um Davies stockt erneut

Erschwerend kommt hinzu, dass diese Forderung keineswegs neu ist: Bereits im Frühjahr 2024 nannte Huoseh ähnliche Zahlen , ohne dass sich seither Bewegung ergeben hätte. Laut Sky sei es sogar nicht ausgeschlossen, dass sich der FCB gänzlich aus den Verhandlungen zurückzieht, sollte sich an der festgefahrenen Situation nichts ändern.

Nach SPORT1-Informationen macht der Berater von Davies kein Geheimnis daraus, dass er es dem deutschen Rekordmeister schwer machen will. Dies ließ er in der vergangenen Woche in Beraterkreisen verlauten.