FC Bayern zum Jahresstart in Torlaune: "Haben viel vor"

Den furiosen Testspielsieg in Salzburg hakte Vincent Kompany schnell ab. „Wir haben gewonnen, das ist immer gut. Aber keine Verletzungen, das ist das Wichtigste“, sagte der Trainer des FC Bayern nach dem 6:0 (3:0)-Erfolg beim österreichischen Vizemeister : „Jetzt freuen wir uns wieder auf die Bundesliga.“

Nach der kurzen Weihnachtspause steht für den Rekordmeister ein heißer Januar mit sechs Pflichtspielen an, am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gastieren die Münchner bei Borussia Mönchengladbach. „Im großen und Ganzen haben wir gemerkt: Wir sind fit. Es ist ein großes Jahr 2025 und wir haben viel vor“, sagte Konrad Laimer: „Wir wollen und müssen bereit sein.“

„Wir wissen, wir werden noch stärker“

In Salzburg zeigten sich die Bayern sofort wieder in Torlaune, Eric Dier (10.), Thomas Müller (24.), Michael Olise (29., 48.) mit einem Doppelpack, Joshua Kimmich (56.) und Nachwuchsspieler Jonathan Asp Jensen (76.) sorgten für den Erfolg der Münchner, bei denen Manuel Neuer und Serge Gnabry nach ihren Verletzungen vor der Rückkehr in den Kader stehen.