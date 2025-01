FC Hollywood in TV und Stream: Das müssen Sie über die neue Bayern-Doku wissen!

In den 90er Jahren regiert das Chaos beim FC Bayern München. Schlammschlachten, Wutreden, Schüttel-Attacken - eine neue Doku rollt den „FC Hollywood“ mit den Protagonisten noch einmal auf. Das müssen Sie wissen!

In einer neuen fünfteiligen Dokumentation blickt das ZDF nun auf die 90er Jahre des Rekordmeisters zurück. Ab Freitag um 10 Uhr ist die Doku über die Mediathek des Senders abrufbar. Im TV läuft sie am 17. und 18. Januar.

SPORT1 gibt einen Überblick, was Sie über die Skandale, Machtkämpfe und Protagonisten erwarten können.

So sehen Sie die Doku „FC Hollywood“ über den FC Bayern im Free-TV und Stream

Legendäre Bayern-Fehde zwischen Matthäus und Klinsmann

Auch in den 90er Jahren waren die Bayern in der Bundesliga das Maß der Dinge und verpflichteten die besten Spieler. Trotz eines Star-Ensembles um Weltmeister Lothar Matthäus sprang 1995 aber nur der indiskutable 6. Rang heraus.

Während Klinsmann schnell zum Fanliebling wurde, kämpfte sich Matthäus gegen Ende der Hinrunde zurück und wollte in Richtung der EM 1996 auch ein Comeback in der Nationalmannschaft schaffen. Genau dies soll Klinsmann mit mehreren Spielern auf einer Länderspielreise nach Südafrika beim damaligen Bundestrainer Berti Vogts torpediert haben.

Chaos, Schüttelattacke und „Irrenanstalt“ in München

An der Säbener Straße regiert das Chaos.

„Es gab keinen Tag ohne irgendeinen Skandal“, sagt der ehemalige Bayern-Star Mehmet Scholl in der Serie: „Es gab nicht zwei Lager – es gab 15 verschiedene.“ Für Markus Babbel war es „ein einziges Tohuwabohu. Das konnte eigentlich nur scheitern.“

Auch die Schüttel-Attacke von Torhüter Oliver Kahn gegen Mitspieler Andreas Herzog ist legendär. Der Österreicher wird kurz darauf ausgewechselt und legt sich, als er vom Feld kommt, erst einmal in den Pool. „Ich bin eine halbe Minute untergetaucht. Als ich raufgekommen bin, habe ich mir gedacht, das wird nichts mehr bei Bayern“, sagt Herzog in der Doku.

Tagebuch, Tonnen-Tritt und Trapattoni-Wutrede

Doch auch in der folgenden Saison geht es turbulent weiter. Scholl randaliert angetrunken beim Ski-Ausflug der Mannschaft, der neue Trainer Giovanni Trapattoni muss sich mit dem berüchtigten Matthäus-Tagebuch und dem Tonnen-Tritt von Klinsmann rumschlagen. Alles wird in der Doku von den Protagonisten aufgerollt.

Der ersehnte Meistertitel und Klinsmanns Abschied im Jahr 1997 bringen aber keine Ruhe. Weil Aufsteiger Kaiserslautern mit Rehhagel die Bundesliga aufmischt, steigt der Druck in München schnell wieder an. Mit Mario Basler ist zudem der nächste eigenwillige Star da. So kommt es nach einer Pleite gegen Schalke 04 zur kultigen Wutrede Trapattonis 1998.