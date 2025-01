Feuerzeug-Eklat: Trimmel hofft auf mildes Urteil

„Mein Gefühl sagt: Belasse es beim Unentschieden. Wir waren ein Mann mehr, es steht 1:1, es waren nur noch drei Minuten. Ich bin guter Dinge, dass wir den Punkt behalten werden“, sagte Trimmel in einer Medienrunde am Mittwoch: „Man kann den Verein auch anders bestrafen. Ich verstehe aber, dass die Situation nicht einfach ist.“

Feuerzeug-Täter vom Verein bereits bestraft

Trimmel sprach rückblickend von einer „schwierigen Situation. Zu Beginn hast du ja gar nicht gewusst, was passiert ist. Am Ende liegt der Torwart am Boden“, sagte Trimmel dem SID: „Am Ende waren wir froh, dass das Spiel zu Ende gespielt wurde. Sportlich war es ein gebrauchter Tag. Wir waren sehr lange in Überzahl, das darf man nicht vergessen.“