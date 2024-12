Feuerzeug-Skandal: Effenberg für Neuansetzung

Ein Feuerzeugwurf sorgt für Chaos: Der Skandal bei Union gegen Bochum heizt die Debatte um Spielwertungen und Sicherheit in Stadien weiter an. Auch die Gäste im STAHLWERK Doppelpass diskutieren.

Ein Feuerzeugwurf sorgt für Chaos: Der Skandal bei Union gegen Bochum heizt die Debatte um Spielwertungen und Sicherheit in Stadien weiter an. Auch die Gäste im STAHLWERK Doppelpass diskutieren.

Am 14. Spieltag der Bundesliga kam es beim Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum zu einem folgenschweren Zwischenfall. In der Nachspielzeit traf ein Feuerzeug aus dem Berliner Fanblock den Bochumer Torwart Patrick Drewes am Kopf.