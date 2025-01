"Finde Idee nicht so verkehrt": Füllkrug als Kane-Ersatz bei Bayern?

Jetzt warten auf den FC Bayern die ganz wichtigen Monate. In der Bundesliga führen die Münchner die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen an. In der Champions League ist das Erreichen des Achtelfinals fest im Blick. Das Double ist noch möglich. Aber muss der Verein dafür noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden und einen Sturm-Backup für Harry Kane holen?