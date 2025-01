FC Bayern: Mr. Unverzichtbar! Weshalb Kane neben seinen Toren so wichtig ist

Vincent Wuttke 04.01.2025 • 23:32 Uhr Harry Kane ist beim FC Bayern in eineinhalb Jahren zu Mr. Unverzichtbar geworden. Die Daten zeigen, was den Engländer so wertvoll macht.

Harry Kane betrat den Trainingsplatz an der Säbener Straße am Freitag dick eingepackt. Seine Mütze, die Handschuhe und die lange Hose sollten die Kälte in der ersten Einheit des FC Bayern in diesem Jahr abhalten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trotz der frostigen Bedingungen war der Engländer gewohnt gut gelaunt. Und auch Trainer Vincent Kompany zeigte sich entspannt. Dabei hängt die gute Laune des Belgiers vor allem von den Leistungen Kanes ab, der längst als „Mr. Unverzichtbar“ bei den Münchnern gilt. Der Tabellenführer der Bundesliga ist sogar extrem abhängig von seiner Tormaschine - wie ein Blick auf die Daten zeigt.

Ende 2024 verletzte sich der Stürmer im Topspiel gegen den BVB und fiel knapp drei Wochen lang aus. Er verpasste vier Pflichtspiele und musste damit so lange zuschauen, wie zuvor noch nicht seit seiner Ankunft im Sommer 2023.

{ "placeholderType": "MREC" }

In dieser kurzen Periode ohne ihren Anführer schied der FC Bayern aus dem DFB-Pokal aus (0:1 gegen Leverkusen) und kassierte in Mainz (1:2) die einzige Bundesliga-Niederlage in der aktuellen Saison. Seit der Engländer in München spielt, haben die Bayern vier der acht Pflichtspiele ohne den 31-Jährigen verloren! In der aktuellen Saison sind es zwei Siege und zwei Niederlagen ohne Kane. Schon in der Vorsaison flog Bayern ohne Kane aus dem Pokal und unterlag sensationell gegen Saarbrücken (1:2).

Bayern gewinnt ohne Kane nur jedes zweite Spiel

Das führt zu einem deutlichen Trend. Seit der Engländer in München spielt, holten die Bayern in der Bundesliga mit Kane 2,3 Punkte pro Spiel, ohne Kane waren es nur 1,5. Mit diesem Schnitt wären die Münchner in der Bundesliga nach 15 Spielen aktuell mit 22 Zählern nur Elfter!

Dabei liegt auf der Hand, weshalb die Münchner so abhängig von dem Routinier sind. Kane liefert Tore am Fließband. Kane erzielte in 65 Pflichtspielen für den FC Bayern 64 Tore. Wenn man so will, fehlt den Bayern in jedem Spiel ohne Kane ein Treffer.

Kompany auf seinen Führungsspieler verlassen. Denn Kane liefert konstant ab und hat kaum Tiefen. Er trifft nicht nur gegen schwache Gegner, sondern gegen jeden. Kane hat in der Bundesliga gegen 19 Klubs gespielt und gegen 18 Vereine genetzt. Einzige Ausnahme ist Aufsteiger St. Pauli. Der Stürmer blieb beim 1:0-Auswärtssieg in der Hinrunde ohne Torerfolg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei trat Kane nicht erst ins Rampenlicht, als die Partien bereits entschieden waren. Bisher erzielte er 17 Führungstreffer - darunter 13 Mal das vorentscheidende 1:0.

Kane dreht gegen die Top-Teams auf

Besonders wichtig zudem: Vor allem gegen die Topteams ließ es der Torjäger richtig krachen bisher. Gegen Meister Leverkusen (ein Tor in drei Spielen), Vizemeister Stuttgart (sechs Tore in drei Spielen), Leipzig (drei Tore in drei Spielen) und Dortmund (drei Tore in drei Spielen) entschied er schon mehrfach die Begegnungen.

All das führt dazu, dass die Bayern mit Kane 2,9 Tore pro Spiel erzielen - ohne den Anker waren es 2,3.

Für die Bayern ist Kane auch deshalb so wichtig, weil er der einzige echte Neuner im Kader ist. Thomas Müller, Mathys Tel oder Jamal Musiala mögen die Mittelstürmerrolle nicht so sehr wie Kane.

Fällt er aus, muss der Trainer improvisieren und das ganze Team seine Spielweise anpassen. Denn der Engländer ist zwar ein beweglicher Stürmer, doch trotzdem im entscheidenden Moment im Strafraum anzutreffen.

Kane eine Macht im Strafraum

Kane ist zwar von allen Bayern-Feldspielern am seltensten am Ball (34 Mal pro Spiel), aber seine im Schnitt sechs Ballkontakte im gegnerischen Strafraum sind ein Top-Wert! Von seinen 398 Ballkontakten in dieser Saison hatte Kane starke 66 in der gegnerischen Box.

{ "placeholderType": "MREC" }

Viele Abwehrreihen konzentrieren sich daher besonders auf Kane - und der nutzt dies gnadenlos aus. Denn der frühere Tottenham-Star ist kein reiner Torjäger, sondern bedient auch gerne seine Teamkollegen. Er gab diese Saison 20 Torschussvorlagen (nur zwei Bayern mehr) und fünf Torvorlagen. Das ist sogar Bestwert in München. Schon vergangene Saison waren es starke acht Assists - nur Müller und Leroy Sané übertrafen ihn.

Dabei engagiert sich Kane auch in der Defensivarbeit herausragend. Bei gegnerischem Ballbesitz ackert der ehemalige Tottenham-Kapitän richtig. Kane gewann diese Saison für einen Stürmer herausragende 59 Prozent seiner Zweikämpfe.

Vor allem bei Standardsituationen der Kontrahenten ist der Engländer ein zentraler Baustein in der Verteidigung. Satte 67 Prozent der Luftduelle in der Defensive entscheidet der Angreifer für sich.

Kane auch in der Abwehr ein Anker

Deshalb hatte Kane in dieser Spielzeit mit sechs Ballkontakten mehr Aktionen im eigenen Strafraum als Musiala (1), Sané (2) und Serge Gnabry (2) zusammen.