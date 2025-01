Goretzka? "Das ist nicht normal - das kann man hervorheben"

Leon Goretzka geriet vor der Saison beim FC Bayern aufs Abstellgleis. Jetzt hat er sich in die Mannschaft zurückgekämpft - und avancierte gegen Wolfsburg mit seinem Doppelpack zum Matchwinner.

Beim Bundesligaauftakt gegen den VfL Wolfsburg am 1. Spieltag schmorte Leon Goretzka 90 Minuten auf der Bayern-Bank. Am Samstagnachmittag avancierte er mit seinem Doppelpack beim Rückrundenauftakt gegen die Wölfe zum Matchwinner für die Bayern .

Nachdem ihm im Sommer ein Wechsel nahegelegt worden war, kämpfte sich Goretzka bemerkenswert in die Mannschaft zurück. Auch SPORT1-Experte Maik Franz schwärmte im STAHLWERK Doppelpass von der Entwicklung Goretzkas: „Dass so ein Spieler sich so mustergültig verhält. Er ist ein Paradebeispiel für jeden frustrierten Spieler.“