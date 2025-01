Überraschung! Stegemann pfeift BVB-Spiel doch nicht

Schiedsrichter Sascha Stegemann wird den brisanten Jahresauftakt der Fußball-Bundesliga am Freitagabend in Dortmund verpassen.

Stegemanns Entscheidung sorgte für viel Ärger

Das bislang letzte Spiel des Referees mit BVB-Beteiligung im April 2023 hatte für großes Aufsehen gesorgt und sogar Morddrohungen für Stegemann nach sich gezogen: Beim 1:1 der Dortmunder in Bochum (30. Spieltag) war der Elfmeter-Pfiff nach einem Foul an BVB-Stürmer Karim Adeyemi ausgeblieben, was später vom Schiedsrichter selbst und vom Verband als Fehler eingeräumt wurde.