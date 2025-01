Hoeneß nach Sieg über RB "super stolz"

Die drei Punkte zum Hinrundenabschluss hieven den VfB in der Tabelle bis auf Platz fünf. Plötzlich bewegen sich die Cannstatter wieder in Königsklassen-Sphären - so wie in der gesamten vergangenen Spielzeit, an deren Ende die Vizemeisterschaft stand. Durch den Sieg im direkten Duell fehlt auf den Vierten Leipzig nur noch ein Punkt.