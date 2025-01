Bundesliga: Doppel-Rot! RB verliert bei Stuttgarts Comeback-Sieg die Nerven

RB Leipzig hat beim entfesselten VfB Stuttgart im ersten Auswärtsspiel des Jahres einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Bundesligist unterlag am Mittwochabend beim VfB trotz Führung noch mit 1:2 (1:0). Zwar bleibt RB zum Abschluss der Hinrunde in der Tabelle auf dem Champions-League-Platz vier, Stuttgart rückt aber bis auf einen Punkt heran.

Platzverweis für Sesko und Openda

Bei RB sahen Sesko (85.) und Lois Openda (88.) in der Schlussphase jeweils Gelb-Rot. Sesko hielt gegen den grätschenden Angelo Stiller die Sohle drüber und erwischte ihn dabei am linken Scheinbein. Der Slowene beschwerte sich vehement und trottete anschließend genervt vom Platz. Der ausgewechselte Kevin Kampl regte sich daraufhin auf der Bank auf und wurde verwarnt.

Wenig später verlor auch noch Openda die Nerven. Nach einem Zweikampf mit Jamie Leweling landete der Ball im Aus. Openda schubste Leweling an der Seitenauslinie weg und dieser ging zu Boden. Schiedsrichter Sascha Stegemann zögerte nicht lange und stellte Openda vom Platz. Der Belgier trat beim Gang in die Kabine noch genervt eine Wasserflasche weg.

Raum: „Wir sind keine Unmenschen“

Und was die Platzverweise seiner Mitspieler angeht? „Ich nehme da jetzt nicht nur die Jungs in die Verantwortung. Ich will jetzt hier nicht zu kritisch sein. Aber der Umgang mit uns“, sagte Raum und hielt kurz inne. Auch seine Gelbe Karte sei nämlich unberechtigt gewesen, eine Erklärung habe er nicht erhalten. „Man kann mit uns auch noch reden. Wir sind keine Unmenschen“, führte Raum aus.

Der 48-Jährige sollte Recht behalten mit seiner Prognose. Beide Teams bemühten sich in den Anfangsminuten um ein schnelles Angriffsspiel - zum ersten Mal zum Erfolg führen sollte das im Fall der Gäste: Der beim 4:2 gegen Bremen mit einem Doppelpack aus seiner Verletzungspause zurückgekehrte Xavi Simons setzte Sesko in Szene, der aus zentraler Position unplatziert, aber hart aufs Tor schoss. VfB-Keeper Alexander Nübel konnte nur noch abfälschen.

Startelf-Debüt von Bruun Larsen geglückt

In einer emotional aufgeladenen Partie wand sich der VfB anschließend erfolgreich aus dem Leipziger Klammergriff und sendete in Person von Deniz Undav aus abseitsverdächtiger Position zumindest ein Achtungszeichen (25.). Weiterhin fehlte es den Schwaben jedoch an Genauigkeit. Leipzig besann sich auf schnelle Gegenstöße, Xavi scheiterte in Minute 38 aus spitzem Winkel an Nübel.