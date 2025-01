Ilzer reagiert vielsagend auf Kramaric-Wutrede: "Haben uns ausgesprochen"

Der angezählte Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer spricht über das brisante Kellerduell in Kiel - und eine Aussprache mit Offensivstar Andrej Kramaric nach dessen Wutrede.

Der angezählte Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer spricht über das brisante Kellerduell in Kiel - und eine Aussprache mit Offensivstar Andrej Kramaric nach dessen Wutrede.

Der angezählte Trainer Christian Ilzer vom abstiegsbedrohten Bundesligisten TSG Hoffenheim bewertet das Kellerduell am Samstag bei Holstein Kiel ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) als „absolut richtungweisend“. Laut des Österreichers sollen „alle“ im Spiel des Drittletzten beim Vorletzten zeigen, „dass sie mit der Situation klarkommen“.

Ilzer über Kramaric: „Haben uns ausgesprochen“

„Wir haben uns ausgesprochen, wir hatten ein sehr offenes und ehrliches Gespräch“, sagte Ilzer, der dennoch Kritik am Vorgehen von Kramaric durchblicken ließ: „Die Situation ist nicht einfach. Wenn Ergebnisse ausbleiben, ist es normal, dass in Gruppierungen Spannungen entstehen. Am meisten ist uns aber geholfen, wenn wir solche Dinge intern besprechen.“